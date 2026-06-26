Squads Leicestershire vs Lancashire T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

156

LAN
LAN

160

Playing

LEI
LEI
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Salt Phil

wicket keeper

Ahmed Rehan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Evison Joey

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Green Ben

all rounder

Moores Joe

no information yet

Mike Ben

all rounder

Wood Sam

no information yet

Green Alex M

no information yet

Wood Luke

bowler

Bench

LEI
LEI
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Davey Josh

all rounder

Holland Ian

all rounder

Coughlin Paul

all rounder

Hull Josh

bowler

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Hurst Matthew

wicket keeper