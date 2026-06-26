Squads Leicestershire vs Lancashire T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Ahmed Rehan
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Livingstone Liam
all rounder
Turner Ashton
batsman
Jennings Keaton
batsman
Evison Joey
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Khan Shadab
all rounder
Green Ben
all rounder
Moores Joe
no information yet
Trevaskis Liam
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Mike Ben
all rounder
Hartley Tom
bowler
Wood Sam
no information yet
Mahmood Saqib
bowler
Green Alex M
no information yet
Wood Luke
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Anderson James
bowler
Davey Josh
all rounder
Bailey Tom
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Balderson George Philip
all rounder
Holland Ian
all rounder
Coughlin Paul
all rounder
Hull Josh
bowler
Green Chris
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Hurst Matthew
wicket keeper