Squads Middlesex vs Kent T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rossington Adam
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Holden Max
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Crawley Zak
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Billings Sam
wicket keeper
Higgins Ryan
all rounder
Denly Joe
batsman
Hollman Luke
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Gohar Zafar
bowler
Evison Joey
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Milnes Matt
bowler
Helm Tom
bowler
Rogers Tom
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Klaassen Fred
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cohen Michael
bowler
Brookes Henry
bowler
Dawkins Ben
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Garrett George
bowler
Cracknell Joe
wicket keeper
Parkinson Matt
bowler
Davies Jack
wicket keeper
Singh Can Ekansh
no information yet
Eskinazi Stevie
batsman
Stewart Grant
all rounder
Feldman JJ
no information yet
Harris Max Benjamin
bowler
Little Joshua
bowler
Williamson Kane
batsman