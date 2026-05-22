Squads Middlesex vs Kent T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

Lord's Cricket Ground

MID
MID

181

KEN
KEN

208

Playing

MID
MID
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Rossington Adam

wicket keeper

Holden Max

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Billings Sam

wicket keeper

Higgins Ryan

all rounder

Denly Joe

batsman

Hollman Luke

all rounder

Evison Joey

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bench

MID
MID
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Dawkins Ben

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Davies Jack

wicket keeper

Singh Can Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Feldman JJ

no information yet