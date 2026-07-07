Squads England vs India T20i T20 Series England vs India 09.07.2026

T20i

Bristol

ENG
ENG
IND
IND

Playing

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Banton Tom

batsman

Bethell Jacob

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Jacks Will

batsman

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Yadav Prince

no information yet

Wood Luke

bowler

Bench

ENG
ENG
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet