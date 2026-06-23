Squads Australia vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mooney Beth
wicket keeper
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Voll Georgia
batsman
Feroza Gull
wicket keeper
Perry Ellyse
all rounder
Zafar Ayesha
batsman
Gardner Ashleigh
all rounder
Javed Iram
batsman
Wareham Georgia
bowler
Jabeen Saira
no information yet
Sutherland Annabel
all rounder
Riaz Aliya
all rounder
Carey Nicola
bowler
Sana Fatima
all rounder
Molineux Sophie
bowler
Shamim Rameen
bowler
King Alana
bowler
Baig Diana
bowler
Garth Kim
all rounder
Sandhu Nashra
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Iqbal Sadia
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Harris Grace
all rounder
Fatima Eyman
batsman
Litchfield Phoebe
batsman
Hassan Tuba
bowler
McGrath Tahlia
all rounder
Pervaiz Natalia
bowler
Schutt Megan
bowler
Rubab Tasmia
no information yet