Squads Australia vs Pakistan T20i ICC T20 World Cup, Women 23.06.2026

T20iHeadingley Stadium, Leeds
AUS
AUS

199

PAK
PAK

86

Playing

AUS
AUS
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Mooney Beth

wicket keeper

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Feroza Gull

wicket keeper

Perry Ellyse

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Javed Iram

batsman

Jabeen Saira

no information yet

Riaz Aliya

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Garth Kim

all rounder

Bench

AUS
AUS
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Harris Grace

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet