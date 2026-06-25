Squads England vs New Zealand Test Test Series England vs. New Zealand 25.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Duckett Ben
wicket keeper
Latham Tom
wicket keeper
Gay Emilio
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Nicholls Henry
batsman
Root Joe
batsman
Ravindra Rachin
all rounder
Brook Harry
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Smith Jamie
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Stokes Ben
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Atkinson Gus
bowler
Smith Nathan
bowler
Archer Jofra
bowler
Tickner Blair
bowler
Tongue Josh
bowler
Sears Ben
bowler
Bashir Shoaib
bowler
O'Rourke William
bowler
Fisher Matthew
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Baker Sonny
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Rew James
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Robinson Oliver
bowler
Jamieson Kyle
bowler