Squads Welsh Fire vs Southern Brave The hundred The Hundred 03.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Allen Finn
wicket keeper
Crane Mason
bowler
Archer Jofra
bowler
Dale Ajeet
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Briggs Danny
bowler
Green Chris
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Hull Josh
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Evans Laurie
batsman
Meredith Riley
bowler
Jordan Chris
bowler
Payne David
bowler
Mills Tymal
bowler
Smith Steve
batsman
Overton Craig
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Roy Jason
batsman
Wells Luke
batsman
Thompson Jordan
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Topley Reece
bowler
Zaib Saif
all rounder
Vince James
batsman
Match has not started yet