Squads Welsh Fire vs Southern Brave The hundred The Hundred 03.08.2026

The hundred

WEL
WEL
SOU
SOU

Playing

WEL
WEL
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Hull Josh

bowler

Walter Paul Ian

all rounder

Roy Jason

batsman

Wells Luke

batsman

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

WEL
WEL
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet