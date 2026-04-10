Luke William Peter Wells

Luke William Peter Wells

batsman

Full name:Luke William Peter Wells
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

Lancashire

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1814336
Innings1562628
Overs1139.4172.080.1
Balls---
Maidens14220
Runs3897900621
Wickets922322
Avg42.3539.1328.22
SR74.3244.8621.86
Eco3.415.237.74
BB532
4w100
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1814336
Innings2973731
Not outs2113
Runs10059778448
Balls Faced21028925347
Avg36.4421.6116
SR47.8384.1129.1
Fours140010544
Fifties4352
Sixies611718
Highest2588866
Hundreds2400

Luke William Peter Wells Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

The Hundred

T20 Global Super League

Another Players

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