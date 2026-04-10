Luke William Peter Wells

County Championship
Lancashire vs Derbyshire
County Championship
LAN
351
DER
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Lancashire vs Middlesex
County Championship
LAN
201
MID
(9 ov.) 38/2
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Derbyshire vs Lancashire
County Championship
DER
(50 ov.) 197/5
LAN
161
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN
NOR
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Middlesex vs Lancashire
County Championship
MID
LAN
Lancashire vs Gloucestershire
County Championship
LAN
GLO
Kent vs Lancashire
County Championship
KEN
LAN
Lancashire vs Durham
County Championship
LAN
DUR