Amir Khan

Amir Khan

Full name:Amir Khan

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Amir Khan Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

314

WAR

WAR

312

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

One-Day Cup

John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

283

WAR

WAR

282

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

337

WAR

WAR

212

ResultWarwickshire vs Surrey

Warwickshire vs Surrey

One-Day Cup

Edgbaston

WAR

WAR

341

SUR

SUR

296

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

277

GLO

GLO

271

LiveLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

WAR

WAR

(39 ov.) 180/7

UpcomingWarwickshire vs Lancashire

Warwickshire vs Lancashire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

LAN

LAN

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A