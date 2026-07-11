Squads Hampshire vs Glamorgan List a One-Day Cup 05.08.2026

List a

HAM
HAM
GLA
GLA

Playing

HAM
HAM
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Bevan Tom

no information yet

Barker Keith

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

Brevis Dewald

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Franco Romano

no information yet

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Eckland Joseph

wicket keeper

Hameed Azeem

no information yet

Hamza Mir

bowler

Fuller James

all rounder

Harris James

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Kerr Hayden

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Neser Michael

all rounder

Morgan Owen

all rounder

Orr Ali

batsman

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Pearce Sam

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

Bench

HAM
HAM
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet