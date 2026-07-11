Squads Hampshire vs Glamorgan List a One-Day Cup 05.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Bevan Thomas
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Bevan Tom
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Byrom Eddie
batsman
Baker Sonny
bowler
Carlson Kiran
batsman
Barker Keith
all rounder
Cooke Chris
wicket keeper
Brevis Dewald
all rounder
Crane Mason
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Douthwaite Daniel
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Franco Romano
no information yet
Currie Scott
bowler
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Dawson Liam
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
Eckland Joseph
wicket keeper
Hameed Azeem
no information yet
Ellis Nathan
bowler
Hamza Mir
bowler
Fuller James
all rounder
Harris James
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Horton Alex
wicket keeper
Jack Eddie
bowler
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Kelly Dominic
bowler
Ingram Colin
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Kerr Hayden
all rounder
McMullen Brandon
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Middleton Fletcha
batsman
Leonard Ned
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Lewis Rhodri J
all rounder
Neal Andrew
no information yet
McIlroy Jamie
bowler
Neser Michael
all rounder
Morgan Owen
all rounder
Organ Felix
batsman
Morris Ben
bowler
Orr Ali
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Prest Thomas James
all rounder
Northeast Sam
batsman
Turner John
bowler
Norton Tom
no information yet
Varma Tilak
batsman
Pearce Sam
all rounder
Vince James
batsman
Phillips Tegid Daniel
bowler
Weatherley Joe
batsman
Podmore Harry
bowler
Wood Chris
bowler
Rayner Ollie
all rounder
Match has not started yet