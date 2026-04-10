Michael Booth

Michael Booth

all rounder

Full name:Michael Booth
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches26
Innings26
Overs8.022.2
Balls--
Maidens01
Runs63157
Wickets15
Avg6331.4
SR4826.8
Eco7.877.02
BB12
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches26
Innings00
Not outs00
Runs00
Balls Faced00
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Michael Booth Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A