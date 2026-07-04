Gazi Group Cricketers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gazi Group Cricketers

Ghulam, Kamran

Pakistan

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Haque, Ariful

Bangladesh

Kayes, Imrul

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Miah, Ruyel

Bangladesh

Saha, Sanjit

Bangladesh

Islam, Shamsul

Bangladesh

Maruf, Mehedi

Bangladesh

Hasan, Mahmudul

Bangladesh

Singh, Gurinder

India

Hossain, Farhad

Bangladesh

Shorey, Dhruv

India

Sarkar, Saeed

Bangladesh

Khan, Zohaib

Pakistan

Mosaddeak, Mim

Bangladesh

ur Rehman, Akbar

Pakistan

Onik, Qazi

Bangladesh

Al-Amin, A

Enamul, Mohammad

Bangladesh

Teja, Ravi

India

Khan, Sumon

Bangladesh

Akbar Ali, Mohammad

Bangladesh

Islam, Jaynul

Bangladesh

Rahman, Habibur

Arafat, Mohammad

Atik, Rakibul

Enam, Anamul Haque

Zaman, MD Ashiqur

Bangladesh

Hasan, SM Meherob

Bangladesh

Hossain, Md Alamgir

Habib, Husna

Jubarul Islam, Mohammad

Mahbub, Maraj

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hasan, Nahid

Bangladesh

Majumder, Amit

Bangladesh

Nihaduzzaman, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Shakil

Bangladesh

Galib, Asadulla Al

Sultan, Tipu

Bangladesh

Tarek, Mohiuddin

Bangladesh

Habibur, Rahman Sohan