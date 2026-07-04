Slc Greys Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Slc Greys

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Dhanushka, Koshan

Sri Lanka

Lakshan, Muditha

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Liyanage, Himasha Shehan

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Jayawardena, Sineth

Sri Lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka