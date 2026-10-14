ODI UAE Tri-Series Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI UAE Tri-Series

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hassan, Saif

Bangladesh

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh