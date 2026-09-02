Squads Boland vs North West Dragons First class First Class Series South Africa 17.09.2026

First class

BOL
BOL
NOW
NOW

Playing

BOL
BOL
NOW
NOW
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

De Swardt Ruan

wicket keeper

Baron Jevano

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

King CJ

no information yet

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Joseph Maahir

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

BOL
BOL
NOW
NOW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet