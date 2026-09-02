Squads Boland vs North West Dragons First class First Class Series South Africa 17.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
De Swardt Ruan
wicket keeper
Baron Jevano
all rounder
Hermann Rubin
wicket keeper
Cloete Archille
bowler
Jansen Duan
bowler
Copeland Micheal
batsman
King CJ
no information yet
du Toit Adrian
batsman
Lubbe Wihan
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Mokoena Thabang Grant
batsman
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Mungroo Kerwin
bowler
Jonker Chris
batsman
Muthusamy Senuran
all rounder
Joseph Maahir
no information yet
Ngoepe Lesiba
batsman
Mahima Siyabonga
bowler
Peters Gideon
bowler
Malan Janneman
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Malan Pieter
batsman
Pretorius Migael
bowler
Manack Imran
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Mgijima Aviwe
all rounder
Seleka Caleb
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Senokwane Lesego
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Petersen Keegan
batsman
Van Tonder Raynard
batsman
Stuurman Glenton
bowler
van Zyl Stiaan
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Von Berg Shaun
bowler
Match has not started yet