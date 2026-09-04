Squads Dolphins vs Boland First class First Class Series South Africa 03.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Adams Ferisco
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Baron Jevano
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Cloete Archille
bowler
Cele Okuhle
all rounder
Copeland Micheal
batsman
Dithole Tshepang
batsman
du Toit Adrian
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Fortuin Clyde
wicket keeper
Erwee Sarel
batsman
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Gilson Sean
no information yet
Jonker Chris
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Joseph Maahir
no information yet
Miller David
batsman
Mahima Siyabonga
bowler
Naicker Theesan
bowler
Malan Janneman
batsman
Parsons Bryce
all rounder
Malan Pieter
batsman
Phehlukwayo Andile
all rounder
Manack Imran
bowler
Porteous Bradley
batsman
Mgijima Aviwe
all rounder
Roelofsen Grant
wicket keeper
Mnyaka Akhona
bowler
Smith Jason
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Smuts JJ
all rounder
Petersen Keegan
batsman
Subrayen Prenelan
all rounder
Stuurman Glenton
bowler
van Staden Slade
no information yet
van Zyl Stiaan
all rounder
Zondo Khaya
batsman
Viljoen Hardus
bowler
Match has not started yet