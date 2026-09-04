Squads Dolphins vs Boland First class First Class Series South Africa 03.12.2026

First class

DOL
DOL
BOL
BOL

Playing

DOL
DOL
BOL
BOL
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Gilson Sean

no information yet

Joseph Maahir

no information yet

Parsons Bryce

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Oakes Jason

wicket keeper

Smuts JJ

all rounder

van Staden Slade

no information yet

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

DOL
DOL
BOL
BOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet