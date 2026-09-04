Match details Dolphins vs Boland First class First Class Series South Africa 03.12.2026

First class

DOL
DOL
BOL
BOL

Match Info

Match:First Class Series South Africa 26/27
Date:Thursday, September 10, 2026 - Friday, April 30, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, December 03, 2026 07:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Dolphins Squad

PlayersAckerman Marques, Baartman Ottniel, Bosch Eathan, Cele Okuhle, Dithole Tshepang, Dupavillon Daryn, Erwee Sarel, Gilson Sean, Maharaj Keshav, Miller David, Naicker Theesan, Parsons Bryce, Phehlukwayo Andile, Porteous Bradley, Roelofsen Grant, Smith Jason, Smuts JJ, Subrayen Prenelan, van Staden Slade, Zondo Khaya
Benchno information yet

Boland Squad

PlayersAdams Ferisco, Baron Jevano, Cloete Archille, Copeland Micheal, du Toit Adrian, Fortuin Clyde, Hanabe Hlomla, Jonker Chris, Joseph Maahir, Mahima Siyabonga, Malan Janneman, Malan Pieter, Manack Imran, Mgijima Aviwe, Mnyaka Akhona, Oakes Jason, Petersen Keegan, Stuurman Glenton, van Zyl Stiaan, Viljoen Hardus, Von Berg Shaun
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet