Squads Lions vs North West Dragons First class First Class Series South Africa 26.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
De Swardt Ruan
wicket keeper
Dawood Junaid
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
King CJ
no information yet
Hamza Zubayr
batsman
Lubbe Wihan
batsman
Hendricks Dominic
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Hermann Ronan
wicket keeper
Mungroo Kerwin
bowler
Magala Sisanda
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Makwetu Wandile
wicket keeper
Ngoepe Lesiba
batsman
Manack Muhammad
no information yet
Peters Gideon
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Moreki Tshepo
bowler
Pretorius Migael
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Ndwandwa Tsepo
bowler
Seleka Caleb
bowler
Olivier Duanne
bowler
Senokwane Lesego
batsman
Peter Nqabayomzi
bowler
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Van Tonder Raynard
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Siboto Malusi
bowler
Sipamla Lutho
bowler
van Biljon Marco
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet