Squads Lions vs North West Dragons First class First Class Series South Africa 26.11.2026

First class

LIO
LIO
NOW
NOW

Playing

LIO
LIO
NOW
NOW
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

King CJ

no information yet

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Manack Muhammad

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Bench

LIO
LIO
NOW
NOW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet