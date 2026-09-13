Match details Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 18.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, September 18, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Antigua And Barbuda Falcons Squad
|Players
|Ali Moeen, Allen Fabian, Cornwall Rahkeem, Gore Karima, Hamilton Jahmar, James Joshua, Jangoo Amir, Joseph Alzarri, Khan Shadab, Kumar Milind, Lewis Evin, Mahase Anderson, Mir Usama, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Perera Kusal, Phillip Anderson, Robinson Tim, Seales Jayden, Singh Tajinder, Springer Shamar
|Bench
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
Venue Guide
|Stadium
|Kensington Oval
|City
|Bridgetown
|Capacity
|11000
|Ends
|Malcolm Marshall End
|Hosts to
Match has not started yet