Match details Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 18.09.2026

T20

Bridgetown

ANT
ANT
GAW
GAW

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, September 18, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:Kensington Oval, Bridgetown, Barbados
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Antigua And Barbuda Falcons Squad

PlayersAli Moeen, Allen Fabian, Cornwall Rahkeem, Gore Karima, Hamilton Jahmar, James Joshua, Jangoo Amir, Joseph Alzarri, Khan Shadab, Kumar Milind, Lewis Evin, Mahase Anderson, Mir Usama, Moqim Sufyan, Nawaz Hasan, Perera Kusal, Phillip Anderson, Robinson Tim, Seales Jayden, Singh Tajinder, Springer Shamar
Benchno information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersAlimohamed Ronaldo, Ayub Saim, Blades Jediah, Dindya Mavendra, Gurbaz Rahmanullah, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Miraz Mehidy Hasan, Nabi Mohammad, Nandu Matthew, Paul Keemo, Permaul Veerasammy, Phillips Glenn, Pierre Khary, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Shepherd Romario, Tahir Imran, Thorne Isai, Van Lange Johnathan
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKensington Oval
CityBridgetown
Capacity11000
EndsMalcolm Marshall End
Hosts to

Match has not started yet