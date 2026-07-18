Squads Kandy Royals vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 18.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Phillips Dale
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Udara Lahiru
wicket keeper
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Lakshan Muditha
all rounder
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Mathews Angelo
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Shankar Vijay
all rounder
Ackerman Marques
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Fernando Asitha
bowler
Kumara Vishwa
all rounder
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Wasim Jr Mohammad
bowler
Halambage Vishen
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Naib Gulbadin
all rounder
Thushara Nuwan
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Moeen
all rounder
Dananjaya Akila
bowler
Khan Zahir
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Jayathilake Sachitha
all rounder
Sandesh Pawan
all rounder
Mendis Ramesh
all rounder
Sanketh Garuka
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Silva Sahan Mihira De
bowler
Weerasinghe Gayana
all rounder
Wijesundera Isitha
bowler