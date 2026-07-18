Squads Kandy Royals vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 18.07.2026

T20

KAN
KAN

187

DAM
DAM

205

Playing

KAN
KAN
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Udara Lahiru

wicket keeper

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Lakshan Muditha

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Kumara Vishwa

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Naib Gulbadin

all rounder

Bench

KAN
KAN
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Sandesh Pawan

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder