Squads Texas Super Kings vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burger Nandre
bowler
Ahmed Mukhtar
batsman
De Silva Amshi
bowler
Aponso Amila
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Chapman Mark
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Kumar Milind
all rounder
Edwards Jack
batsman
Lamba Abhimanyu
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Holland Ian
all rounder
Mohsin Mohammad
no information yet
Jansen Marco
all rounder
Mukkamalla Saiteja
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Mehmood Asif
bowler
Patel Smit
wicket keeper
Milantha Lahiru
wicket keeper
Ranjane Shubham
all rounder
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Rossouw Rilee
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Savage Calvin
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Tromp Joshua
no information yet
Paradkar Abhishek
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Pienaar Obus
all rounder
Match has not started yet