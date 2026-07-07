Squads Texas Super Kings vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 11.07.2026

T20

Grand Prairie, TX

TEX
TEX
WAS
WAS

Playing

TEX
TEX
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Ferreira Donovan

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Patel Smit

wicket keeper

Milantha Lahiru

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Savage Calvin

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Tromp Joshua

no information yet

Pienaar Obus

all rounder

Bench

TEX
TEX
WAS
WAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet