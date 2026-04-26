Squads Islamabad United vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

ISL
ISL
MUS
MUS

Playing

ISL
ISL
MUS
MUS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ISL
ISL
MUS
MUS
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Bryant Max

batsman

Gul Shehzad

no information yet

Habib Khan Atizaz

no information yet

Conway Devon

wicket keeper

Ismail Mohammad

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Masood Saad

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Irshad Salman

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Minhas Sameer

no information yet

Philippe Josh

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Sajjad Hamza

no information yet

Shaw Lachlan

wicket keeper

Wasim Imad

all rounder