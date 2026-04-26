Squads Islamabad United vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 26.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Akram Faisal
bowler
Ali Haider
bowler
Daniyal Ahmad
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Farhan Sahibzada
batsman
Bryant Max
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Chapman Mark
batsman
Habib Khan Atizaz
no information yet
Conway Devon
wicket keeper
Imran Mohammad
bowler
Faiq Mohammad
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Gleeson Richard
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Gous Andries
wicket keeper
Masood Saad
all rounder
Gul Sameen
bowler
Masood Shan
batsman
Hasnain Mohammad
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Irshad Salman
all rounder
Mirza Mohammad Salman
bowler
Joseph Shamar
bowler
Muhammed Shahzad
bowler
Khan Shadab
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Minhas Sameer
no information yet
Philippe Josh
wicket keeper
Mumtaz Mehran
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Qamar Momin
bowler
Sajjad Hamza
no information yet
Shamsi Tabraiz
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Wasim Imad
all rounder
Siddle Peter
bowler