Match details Islamabad United vs Multan Sultans T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

ISL
ISL
MUS
MUS

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 26, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Islamabad United Squad

Players
BenchAiree Dipendra, Ali Haider, Ashraf Faheem, Bryant Max, Chapman Mark, Conway Devon, Faiq Mohammad, Gleeson Richard, Gous Andries, Gul Sameen, Hasnain Mohammad, Irshad Salman, Joseph Shamar, Khan Shadab, Minhas Sameer, Mumtaz Mehran, Muzarabani Blessing, Sajjad Hamza, Wasim Jr Mohammad, Wasim Imad

Multan Sultans Squad

Players
BenchAkram Faisal, Daniyal Ahmad, Farhan Sahibzada, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Imran Mohammad, Iqbal Arshad, Ismail Mohammad, Masood Saad, Masood Shan, Minhas Arafat, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Nawaz Mohammad, Philippe Josh, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Siddle Peter, Smith Steve, Sultan Jahanzaib, Turner Ashton, Zafar Muhammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet