Squads Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 21.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farooq Mohammad
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Zaman Fakhar
batsman
Shakeel Saud
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Asalanka Charith
batsman
Nawaz Hasan
no information yet
Khan Haseebullah
wicket keeper
Hampton Brett
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Sams Daniel
all rounder
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Afridi Shaheen
bowler
Ahmed Khalil
no information yet
Mir Usama
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Shah Ubaid
no information yet
Ahmed Abrar
bowler
Rauf Haris
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Asif
batsman
Akram Faisal
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Akram Wasim
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Bhatti Kashif
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Curran Tom
all rounder
Naeem Muhammad
batsman
Guidugli Ben
no information yet
Rahman Mustafizur
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Shanaka Dasun
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Tahir Tayyab
batsman
Khan Bismillah
wicket keeper
Talat Hussain
all rounder
Khan Jahandad
no information yet
Khan Saqib
no information yet