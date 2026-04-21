Match details Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 21.04.2026

T20

LQA
LQA

197

QGL
QGL

188

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Lahore Qalandars won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, April 21, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lahore Qalandars Squad

PlayersFarooq Mohammad, Zaman Fakhar, Shafique Abdullah, Asalanka Charith, Khan Haseebullah, Raza Sikandar, Sams Daniel, Afridi Shaheen, Mir Usama, Shah Ubaid, Rauf Haris
BenchAli Asif, Hermann Rubin, Hossain Emon Parvez, Motie Gudakesh, Naeem Muhammad, Rahman Mustafizur, Shanaka Dasun, Tahir Tayyab, Talat Hussain, Wellalage Dunith Nethmika

Quetta Gladiators Squad

PlayersHussain Shamyl, Shakeel Saud, Rossouw Rilee, Nawaz Hasan, Hampton Brett, Jacobs Bevon, Nafay Khawaja Muhammad, Ahmed Khalil, Joseph Alzarri, Ahmed Abrar, Tariq Usman
BenchAkram Faisal, Akram Wasim, Bhatti Kashif, Curran Tom, Guidugli Ben, Harper Sam, Johnson Spencer, Khan Bismillah, Khan Jahandad, Khan Saqib, McDermott Ben, Minhas Arafat, Tariq Usman, Zaib Khan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet