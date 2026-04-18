Squads Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 18.04.2026

T20

LQA
LQA

210

RAW
RAW

178

Playing

LQA
LQA
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Rizwan Mohammad

wicket keeper

Khan Shahzaib

no information yet

Khan Yasir

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Khan Haseebullah

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Ali Asif

batsman

Masood Saad

all rounder

Sams Daniel

all rounder

McConchie Cole

all rounder

Razaullah Razaullah

no information yet

Mir Usama

bowler

Afridi Asif

all rounder

Bench

LQA
LQA
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Hermann Rubin

wicket keeper

Ali Fawad

no information yet

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Butt Amad

all rounder

Fazal Abdullah

no information yet

Shah Ubaid

no information yet

Ghulam Kamran

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Talat Hussain

all rounder

Khan Mubasir

no information yet