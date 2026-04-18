Squads Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 18.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farooq Mohammad
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Zaman Fakhar
batsman
Khan Shahzaib
no information yet
Shafique Abdullah
batsman
Khan Yasir
batsman
Asalanka Charith
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Khan Haseebullah
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Ali Asif
batsman
Masood Saad
all rounder
Sams Daniel
all rounder
McConchie Cole
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Razaullah Razaullah
no information yet
Mir Usama
bowler
Afridi Asif
all rounder
Rauf Haris
bowler
Amir Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hermann Rubin
wicket keeper
Ali Fawad
no information yet
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Butt Amad
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Evans Laurie
batsman
Naeem Muhammad
batsman
Fazal Abdullah
no information yet
Rahman Mustafizur
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Shah Ubaid
no information yet
Ghulam Kamran
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Tahir Tayyab
batsman
Khan Mohammad Amir
bowler
Talat Hussain
all rounder
Khan Mubasir
no information yet
Khan Zaman
bowler