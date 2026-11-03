Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 10.01.2027

T20

Christchurch

CKI
CKI
WFI
WFI

Playing

CKI
CKI
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Abbas Muhammad

all rounder

Boyle Matt

batsman

Blundell Tom

wicket keeper

Carter Leo

batsman

Frew Jesse

batsman

Harper LLB

no information yet

Jackson Oscar

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Janett Scott

no information yet

Morgan Sam

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Mycock Sam

no information yet

Mariu Rhys

batsman

Paranjpe Amogh

no information yet

McConchie Cole

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Shipley Henry

all rounder

Bench

CKI
CKI
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet