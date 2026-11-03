Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 10.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Abbas Muhammad
all rounder
Boyle Matt
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Carter Leo
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Dudding Liam Raymond
bowler
Foulkes Zak
batsman
Greenwood Nick
batsman
Frew Jesse
batsman
Hartshorn James William
batsman
Harper LLB
no information yet
Jackson Oscar
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Henry Matt
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Jamieson Kyle
bowler
Milne Adam
bowler
Janett Scott
no information yet
Morgan Sam
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Mycock Sam
no information yet
Mariu Rhys
batsman
Paranjpe Amogh
no information yet
McConchie Cole
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
McKenzie Angus
bowler
Robinson Tim
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Sears Ben
bowler
Muller Travis
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Nicholls Henry
batsman
Smith Nathan
bowler
O'Rourke William
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Paul Cam
no information yet
Tashkoff Jesse
batsman
Rae Michael
bowler
van Beek Logan
bowler
Rippon Michael
all rounder
Rowe Matthew Buchanan
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Sheat Fraser
bowler
Shipley Henry
all rounder
Match has not started yet