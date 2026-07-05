Squads Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 05.07.2026

T20

BBL
BBL

150

MYW
MYW

148

Playing

BBL
BBL
MYW
MYW

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BBL
BBL
MYW
MYW
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Bhandage Manoj

all rounder

Dharmani Harshil

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Christie Aaron

wicket keeper

Dravid Samit

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

Gaurav

no information yet

Hegde Shubhang

all rounder

Khan Mohsin

all rounder

Mahesh Aashish

wicket keeper

Nair Karun

batsman

N Varun Rao T

all rounder

Sharath Srinivas

wicket keeper

Srivastava Smayan

no information yet

Navale Bheem Rao

no information yet

Venkatesh M

no information yet

Naveen MG

bowler

Pradeep T

bowler

Rakshith Shivkumar

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Stokes Ben

all rounder

Tushar Marathe Kush

no information yet