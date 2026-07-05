Squads Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 05.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Achar Shreesha
bowler
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Ahuja Suraj
wicket keeper
Appanna Lochan
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Dharmani Harshil
no information yet
Chethan LR
wicket keeper
Dhuri Bharath
all rounder
Christie Aaron
wicket keeper
Dravid Samit
no information yet
Deshpande Pavan
batsman
Gowda Dhanush
all rounder
Gaurav
no information yet
Gowtham Krishnappa
all rounder
Goyal Aditya
bowler
Kamble Shashi Kumar
batsman
Hegde Shubhang
all rounder
Krishna Prasidh
bowler
Jain Prateek
bowler
Manager Shoaib
batsman
Khan Aman Hakim
bowler
Mishra Gautam
bowler
Khan Mohsin
all rounder
Mahesh Aashish
wicket keeper
Nair Karun
batsman
Mahesh Tanish
bowler
Rawat Rahul
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
S U Karthik
batsman
More Ronit
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
N Varun Rao T
all rounder
Sharath Srinivas
wicket keeper
Naik Niranjan
batsman
Srivastava Smayan
no information yet
Navale Bheem Rao
no information yet
Venkatesh M
no information yet
Naveen MG
bowler
Nischal Dega
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Pradeep T
bowler
Raju Bhuvan M
bowler
Rakshith Shivkumar
wicket keeper
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Santok
batsman
Stokes Ben
all rounder
Suchith Jagadeesha
bowler
Tushar Marathe Kush
no information yet