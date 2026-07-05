Squads Hampshire vs Kent T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

The Rose Bowl

HAM
HAM

190

KEN
KEN

171

Playing

HAM
HAM
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Mayes Ben

no information yet

Billings Sam

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Fuller James

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Bench

HAM
HAM
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Dawson Liam

all rounder

Evison Joey

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder