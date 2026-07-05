Squads Hampshire vs Kent T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vince James
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Weatherley Joe
batsman
Crawley Zak
batsman
Mayes Ben
no information yet
Billings Sam
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Denly Joe
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Finch Harry
batsman
Fuller James
all rounder
Stewart Grant
all rounder
Currie Scott
bowler
Rogers Tom
bowler
Neal Andrew
no information yet
Lintott Jacob
bowler
Wood Chris
bowler
Milnes Matt
bowler
Baker Sonny
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Dawson Liam
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Lehmann Jake
batsman
Evison Joey
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Orr Ali
batsman
Klaassen Fred
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Parkinson Matt
bowler
Prest Thomas James
all rounder