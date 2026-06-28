Squads Kent vs Hampshire T20 T20 Blast 28.06.2026

T20

St Lawrence Ground

KEN
KEN

177

HAM
HAM

176

Playing

KEN
KEN
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Billings Sam

wicket keeper

Mayes Ben

no information yet

Denly Joe

batsman

Dawson Liam

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Fuller James

all rounder

Bench

KEN
KEN
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Evison Joey

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder