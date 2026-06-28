Squads Kent vs Hampshire T20 T20 Blast 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Finch Harry
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Vince James
batsman
Crawley Zak
batsman
Weatherley Joe
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Mayes Ben
no information yet
Denly Joe
batsman
Dawson Liam
all rounder
Dudgeon Keith
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Cartwright Hilton
all rounder
Stewart Grant
all rounder
Fuller James
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Currie Scott
bowler
Milnes Matt
bowler
Wood Chris
bowler
Klaassen Fred
bowler
Baker Sonny
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Evison Joey
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Foreman Bertie
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Muyeye Tawanda
batsman
Neal Andrew
no information yet
Parkinson Matt
bowler
Orr Ali
batsman
Rogers Tom
bowler
Potgieter Delano
all rounder