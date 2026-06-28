Squads Leicestershire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 28.06.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

135

NOT
NOT

209

Playing

LEI
LEI
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Ahmed Rehan

all rounder

Evison Joey

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Linde George

all rounder

Green Ben

all rounder

Howell Benny

all rounder

Mike Ben

all rounder

Wood Sam

no information yet

Green Alex M

no information yet

Bench

LEI
LEI
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Davey Josh

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

James Lyndon

all rounder

Hull Josh

bowler

Tattersall Jonathan

wicket keeper