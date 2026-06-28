Squads Leicestershire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Ahmed Rehan
all rounder
Munsey George
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Haynes Jack
batsman
Turner Ashton
batsman
McCann Freddie
batsman
Evison Joey
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Linde George
all rounder
Green Ben
all rounder
Howell Benny
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Mike Ben
all rounder
Stone Olly
bowler
Wood Sam
no information yet
Amir Mohammad
bowler
Green Alex M
no information yet
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Davey Josh
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Holland Ian
all rounder
James Lyndon
all rounder
Hull Josh
bowler
Martindale Ben
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Pennington Dillon
bowler