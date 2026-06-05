Squads Nottinghamshire vs Warwickshire T20 T20 Blast 05.06.2026

T20

Trent Bridge

NOT
NOT

143

WAR
WAR

Playing

NOT
NOT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Moores Tom

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Linde George

all rounder

Howell Benny

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

NOT
NOT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

James Lyndon

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet