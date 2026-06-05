Squads Nottinghamshire vs Warwickshire T20 T20 Blast 05.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munsey George
batsman
Yates Robert
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Davies Alex
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Malik Zen
no information yet
McCann Freddie
batsman
Mousley Dan
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Linde George
all rounder
Barnard Ed
bowler
Howell Benny
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Patterson-White Liam
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Stone Olly
bowler
Woakes Chris
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Gleeson Richard
bowler
Pennington Dillon
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Gilchrist Nathan
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
James Lyndon
all rounder
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Martindale Ben
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet