Squads England vs India T20i T20 Series England vs India 07.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Bishnoi Ravi
bowler
Archer Jofra
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Baker Sonny
bowler
Dube Shivam
all rounder
Banton Tom
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Krishna Prasidh
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Patel Axar
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Rana Harshit
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Samson Sanju
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Sharma Abhishek
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Shedge Suryansh
batsman
Jacks Will
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Sundar Washington
all rounder
Rashid Adil
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Salt Phil
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Tongue Josh
bowler
Yadav Prince
no information yet
Wood Luke
bowler
Match has not started yet