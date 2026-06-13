Squads Australia vs South Africa T20i ICC T20 World Cup, Women 13.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mooney Beth
wicket keeper
Wolvaardt Laura
batsman
Voll Georgia
batsman
Luus Sune
all rounder
Litchfield Phoebe
batsman
Dercksen Annerie
batsman
Perry Ellyse
all rounder
de Klerk Nadine
all rounder
Gardner Ashleigh
all rounder
Kapp Marizanne
all rounder
Wareham Georgia
bowler
Tryon Chloe
all rounder
Sutherland Annabel
all rounder
Reyneke Kayla
all rounder
Carey Nicola
bowler
Jafta Sinalo
wicket keeper
Molineux Sophie
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Garth Kim
all rounder
Mlaba Nonkululeko
bowler
King Alana
bowler
Khaka Ayabonga
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hamilton Lucy
bowler
Brits Tazmin
batsman
Harris Grace
all rounder
Meso Karabo
wicket keeper
McGrath Tahlia
all rounder
Schutt Megan
bowler
van Niekerk Dane
all rounder