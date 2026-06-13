Squads Australia vs South Africa T20i ICC T20 World Cup, Women 13.06.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
AUS
AUS

172

RSA
RSA

107

Playing

AUS
AUS
RSA
RSA
First TeamSecond Team
Mooney Beth

wicket keeper

Luus Sune

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Reyneke Kayla

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Garth Kim

all rounder

Bench

AUS
AUS
RSA
RSA
First TeamSecond Team
Harris Grace

all rounder

Meso Karabo

wicket keeper

McGrath Tahlia

all rounder

van Niekerk Dane

all rounder