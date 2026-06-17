Squads England vs New Zealand Test Test Series England vs. New Zealand 17.06.2026

TestThe Oval, London
ENG
ENG
NZ
NZ

(77 ov.) 291/7

Playing

ENG
ENG
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Latham Tom

wicket keeper

Gay Emilio

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Root Joe

batsman

Ravindra Rachin

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Rew James

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Bench

ENG
ENG
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Foxcroft Dean

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder