Follow us
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Ahmad, Qais
Ghulam, Kamran
Pakistan
Khan, Rashid
Omarzai, Azmatullah
Afghan, Asghar
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Ahmad, Khalil
Arabzai, Suliman
Dawoodzai, Faridoon
Rahman, Shamsur
Bangladesh
Ahmad, Ali
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Shinwari, Bahar
Khil, Ikram Ali
Hamza, Amir
Rasooli, Darwish
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Zaman, Shawkat
Adil, Tahir
Hussan, Riaz
Ghazanfar, Allah Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Akram, Mohammad
Salamkheil, Waqar
Hayatullah
Hassan, Hamid
Usman, Khalid
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Shams, Qamar
Khail, Shamsurrahman Wali
Ahmed, Khalil
Farmanullah
Zadran, Wahidullah
Mia khil, Azizullah
Amiri, Nazifullah
Ahmadzai, Khalid
Shinozada, Faisal
Taskin, Mehboob
Totakhil, Nasir
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Sadat, Osman
Shahzad, Mohammad
Shinwari, Samiullah
Khan, Rahmanullah Zarma