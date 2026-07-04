Band-E-Amir Dragons Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Band-E-Amir Dragons

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Ahmad, Khalil

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Ahmad, Ali

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Shinwari, Bahar

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Adil, Tahir

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Hayatullah

Pakistan

Hassan, Hamid

Afghanistan

Usman, Khalid

Pakistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Shams, Qamar

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Farmanullah

Afghanistan

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Taskin, Mehboob

Totakhil, Nasir

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Sadat, Osman

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Khan, Rahmanullah Zarma

Afghanistan