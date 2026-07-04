Jamaica Scorpions Cricket Team Players

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Jamaica Scorpions

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Powell, Rovman

Jamaica

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Gordon, Nicholson

Harty, Patrick

Mindley, Marquino

Merchant, Jamie

Thomas, Aldane

Lugg, Leroy

Palmer, Paul

Jamaica

Green, Derval

Jamaica

Morrison, Romaine

Jamaica

Shields, Ojay

Jamaica

Bryan, Gordon

Jamaica

Frazer, Akim

Jamaica

Williams, Alwyn

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Mckenzie, Kirk

India

Gilzene, Tevin

Jamaica

Gayle, Chris

Jamaica

Blackwood, Jermaine

Jamaica

King, Brandon

Jamaica

Royal, Jeavor

Jamaica

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Brown, Carlos

Russell, Andre

Jamaica

Walton, Chadwick

Jamaica

Smith, Denis

Grenada

Parnell, Shalome

Bailey, Andre

Bulli, Dennis

Jamaica

Nation, Chedean

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Sewell, Damani

Jamaica

Williams, Kenroy

Salmon, Pete

Jamaica

Glenn, Javelle

Jamaica

McCatty, Odain

Campbell, Khari

Henry, Chinelle

Jamaica

Lamont, Christopher

Jamaica

Lewis, Ramaal

Jamaica

Thomas, Oshane

Jamaica

Beckford, Daniel

Buchanan, Javaughn

Allen, Fabian

Jamaica

Plamer, Paul

Hyatt, Danza

Burton, Cassius

Johnson, Jordan

Redwood, Tamarie

Jamaica

Griffith, Trevon

Guyana

Leveridge, Reynard

Jamaica

McCarthy, Andre

Jamaica

Edwards, Kirk

Barbados

Taylor, Jerome

Jamaica

Campbell, John

Jamaica