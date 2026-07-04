Follow us
Lanning, Meg
Australia
Burns, Erin
Mandhana, Smriti
India
Ghosh, Richa
Ecclestone, Sophie
England
Kerr, Amelia
New Zealand
Mooney, Beth
Garth, Kim
Wolvaardt, Laura
South Africa
Tahuhu, Lea
Satterthwaite, Amy
du Preez, Mignon
Bryce, Kathryn
Scotland
Dottin, Deandra
Barbados
Gaur, Mahika
United Arab Emirates
Collins, Danielle
Morris, Fi
Threlkeld, Eleanor
Jones, Hannah
Heap, Liberty
Jackson, Laura
Mullan, Daisy
Smale, Seren
Scholfield, Paige
Gregory, Danielle
Macdonald-Ga, Ryana
Monaghan, Alice
McCaughan, Ella
Gardner, Joana
Villiers, Mady
Rodgers, Mia
Scrivens, Grace
Langston, Beth
Wraith, Natasha
Filer, Lauren
Ballinger, Grace
Jones, Evelyn
Carter, Darcey
MacGregor, Esmae
Surenkumar, Amuruthaa
Brown, Maitlan
Molineux, Sophie
Tyson, Rebecca
Brown, Natalie
Dyson, Alice