Manchester Super Giants Cricket Team Players

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Manchester Super Giants

Lanning, Meg

Australia

Burns, Erin

Australia

Mandhana, Smriti

India

Ghosh, Richa

India

Ecclestone, Sophie

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Wolvaardt, Laura

South Africa

Tahuhu, Lea

New Zealand

Satterthwaite, Amy

New Zealand

du Preez, Mignon

South Africa

Bryce, Kathryn

Scotland

Dottin, Deandra

Barbados

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Collins, Danielle

England

Morris, Fi

England

Threlkeld, Eleanor

England

Jones, Hannah

England

Heap, Liberty

England

Jackson, Laura

England

Mullan, Daisy

England

Smale, Seren

England

Scholfield, Paige

England

Gregory, Danielle

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Monaghan, Alice

England

McCaughan, Ella

England

Gardner, Joana

England

Villiers, Mady

England

Rodgers, Mia

Scrivens, Grace

England

Langston, Beth

England

Wraith, Natasha

England

Filer, Lauren

England

Ballinger, Grace

England

Jones, Evelyn

England

Carter, Darcey

Scotland

MacGregor, Esmae

England

Surenkumar, Amuruthaa

England

Brown, Maitlan

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Tyson, Rebecca

Brown, Natalie

England

Dyson, Alice

England