Southern Super Stars Cricket Team Players

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Southern Super Stars

Guptill, Martin

New Zealand

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Razzak, Abdur

Bangladesh

Finch, Aaron

Australia

Khan, Rameez

Singh, Harbhajan

India

Dinda, Ashok

India

Bisla, Manvinder

India

Patel, Parthiv

India

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Maharoof, Farveez

Sri Lanka

Bist, Robin

India

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Yadav, Rahul Mahesh

Singh, Baltej

India

Karthik, Dinesh

India

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Ishaq, Waqarullah

Afghanistan

Thilanchana, Adeesha

Sri Lanka

Bhati, Suboth

India

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Ladda, Sarabjit

India

Aponso, Amila

Sri Lanka

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Tiwary, Saurabh

India

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Kumar Rao, Pankaj

India

Sharma, Bipul

India

Verma, Amit

India

Botha, Johan

South Africa

Bishnoi, Rajesh

India

Kumar, Monu

India

Gandhi, Chirag

India

McCarthy, Andre

Jamaica

Karia, Jesal

India

Bhatia, Rajat

India

Goswami, Shreevats

India

Negi, Pawan

India

Hassan, Hamid

Afghanistan

Paunikar, Amit

India

Tyagi, Sudeep

India

Srivastava, Tanmay

India

Pathania, Diwesh

India

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Jadhav, Kedar

Jangid, Ravi

India

Santosh Raut, Abhishek

India

Trivedi, Siddharth

India

Sakuja, Abhishek

India

Sood, Varun

India

Chaprana, Arun

India

Bisht, Punit

Bisht, Puneet

India

Mehra, Puneet

India

Chandila, Ajit

Mansoori, Asif