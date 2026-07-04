Follow us
Guptill, Martin
New Zealand
Tharanga, Upul
Sri Lanka
Razzak, Abdur
Bangladesh
Finch, Aaron
Australia
Khan, Rameez
Singh, Harbhajan
India
Dinda, Ashok
Bisla, Manvinder
Patel, Parthiv
de Silva, Chaturanga
Maharoof, Farveez
Bist, Robin
Munaweera, Dilshan
Yadav, Rahul Mahesh
Singh, Baltej
Karthik, Dinesh
Lakmal, Suranga
Ishaq, Waqarullah
Afghanistan
Thilanchana, Adeesha
Bhati, Suboth
Bravo, Dwayne
Trinidad and Tobago
Paul, Jaskaranvir Singh
British Indian Ocean Territory
Ladda, Sarabjit
Aponso, Amila
Masakadza, Hamilton
Zimbabwe
Tiwary, Saurabh
Chigumbura, Elton
Kumar Rao, Pankaj
Sharma, Bipul
Verma, Amit
Botha, Johan
South Africa
Bishnoi, Rajesh
Kumar, Monu
Gandhi, Chirag
McCarthy, Andre
Jamaica
Karia, Jesal
Bhatia, Rajat
Goswami, Shreevats
Negi, Pawan
Hassan, Hamid
Paunikar, Amit
Tyagi, Sudeep
Srivastava, Tanmay
Pathania, Diwesh
Mendis, Jeevan
Sri lanka
Jadhav, Kedar
Jangid, Ravi
Santosh Raut, Abhishek
Trivedi, Siddharth
Sakuja, Abhishek
Sood, Varun
Chaprana, Arun
Bisht, Punit
Bisht, Puneet
Mehra, Puneet
Chandila, Ajit
Mansoori, Asif