Follow us
Irfan Khan, Mohammad
Pakistan
Akram, Faisal
Minhas, Arafat
Irfan, Shawaiz
Zameer, Zeeshan
Amini, Charles
Papua New Guinea
Vala, Asadollah
Pala Ura, Tony
Bau, Sese
Siaka, Lega
Nao, Alei
Vanua, Norman
Morea, Kabua
Doriga, Kipling
Hiri, Hiri
Hekure, Riley
Kamea, Semo
Kariko, John
Vare, Hila George Vaieke
Moody, David
Australia
Rocchiccioli, Corey
Pope, Lloyd
Scott, Liam
Gray, Toby
Elliott, Sam
Kellepotha, Prasad
Sri Lanka
Harper, Sam
Sutherland, Will
Prestwidge, Jack
Austria
Crone, Xavier
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
Parker, Wil
O'Neill, Fergus
Kellaway, Campbell
O'Donnell, Tom
Rogers, Thomas
Rogers, Tom
Nazir, Rohail
Riaz, Wahaj
Hussain, Shamyl
Awais, Azan
Ali, Sajjad
Mark, Reiley
Kannan, Harrish
United Arab Emirates
Doherty, James
Jacobs, Hanno
Vane-Tempest, Thomas H
Patel, Dipak
Dixon, Harry
Nair, Arjun
Bajwa, Harkirat
Faunce, Blake
Bell, Eric
Keogh, Zak
Wales
Broes, Nicholas
Solway, Mark
Thomas, Brad
Hays, Tyler
Honeybrook, Zak
McNamara, Michael
Evans, Lewis
England
Brunker, Kai
Fotia, Matthew
Blackford, Liam
Brasher, Dylan
Lemire, Jai
Mahmood, Aaliyan
Imran, Mohammad
Ali, Basit
Khan, Ahmed
Das, Ab
Stow, Callum
Pearson, Tyler
Medew Ewen, Joe
Hennig, Matt