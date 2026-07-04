Maharashtra Premier League Cricket Tournament Players

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Maharashtra Premier League

Kazi, Azim

India

Bawne, Ankit

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Solanki, Prashant

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Ostwal, Vicky

India

Tripathi, Rahul

India

Jadhav, Kedar

India

Ansari, Azhar

India

Kore, Prashant

India

Shah, Pavan Hukum

India

Kshirsagar, Yash

India

Shidhaye, Advay

United Arab Emirates

Borude, Ajay

India

Jamale, Sohan Kishore

India

Patil, Digvijay

Shinde, Suraj

India

Chougalle, Vaibhav

India

Bhosale, Sachin

India

Damle, Rohan

India

Hardikar, Shubhankar

Waghsare, Roshan

India

Salvi, Piyush

India

Daware, Aditya

India

Dighe, Saurabh

Dighe, Saish

Jadhav, Abhimanyu

India

Nimbalkar, Shripad

India

Sanghvi, Harsh

India

Navande, Bhushan

Dixit, Kunsh

Oswal, Harsh

Sumbe, Rushikesh

Botara, Adharsh

India

Darekar, Akshay

India

Singh, Taranjit

India

Shaikh, Naushad

India

Autade, Sahil

India

Chaudhari, Ravi

India

Madas, Nikhil

India

Mhatre, Siddharth

India

Tusamad, Nihal

India

Chavan, Shreyash

India

Wadekar, Kirtiraj

India

Pore, Atman

India

Tiwari, Vidya

India

Dhas, Sachin Sanjay

India

Yadav, Manoj

India

Bhandari, Mandar

India

Palkar, Ashay

India

Veer, Siddhesh A

India

Tambe, Kaushal

India

Parikh, Sahil

India

Kulkarni, Arshin Atul

India

Rajhans, Aditya

Nagawade, Shubham

India

Hadke, Rohit

Deshpande, Varun

India

Kiswe, Sharvin

India

Vibhute, Vaibhav

India

Doshi, Siddhant

Shinde, Dhanraj

India

Akhade, Omkar

India

Khan, Rehan

India

Waika, Akshay

India

Khadiwale, Harshad

India

Kazi, Shamshuzama

India

Walunj, Hitesh

India

Trunkwala, Murtaza

India

Zope, Jagdish

India

Nikam, Ranjeet

India

Chavan, Swaraj Yogesh

India

Pawar, Abhishek Anil

India

Nawale, Saurabh

India

Jain, Tanesh

India

Gujar, Varun

Bhapka, Ashwin

India

Daund, Hrishikesh

Khatpe, Onkar

India

Chavan, Swapnil

India

Kate, Harshal

India

Nalawade, Aniket

India

Bhosale, Om

India

Nair, Rushikesh

Thenge, Anand

India

Jadhav, Akash

India

Daud, Rameshwar

India

Naik, Nikhil

India

Dhumal, Nikit

India

Srivastav, Tushar

India

Dadhe, Pradeep

India

Himganekar, Divyang

India

Wabale, Swaraj

Kazi, Ashkan Nazir

India

Chormale, Kiran Sunil

India

Gawale, Akhilesh Pramod

India

Shahapurkar, Krish

Pawale, Vijay

India

Patil, Rohit

India

Shilamker, Prithviraj

Phatangare, Dhiraj

India

Patil, Preetam

India

Shahrukh Kadir, S

Chavan, Yogesh

India

Churi, Sahil

India

Shevalkar, Saurabh

Sonavne, Rushikesh

India

Kadam, Samarth

India

Bhatt, Abhinav

India

More, Vishant

India

Rajput, Omkarsingh

India

Bachhav, Satyajeet

India

Yadav, Sunil

India

Kale, Atharva

India

Rathod, Rushabh

India

Nahar, Yash

India

Fulpagar, Swapnil

India

Gawade, Prathamesh

India

Deshetti, Pravin

India

Tingre, Harshvardhan

India

Borkar, Yash

India

Singh, Pranay

India

Dhoot, Ansh

India

Shaikh, Yaasar

India

D Natu, Dev

India

Pharate, Sanket

India

Sayed, Izhaan Ashfaque

India

Fallah, Razeq Sayeed

India

Patel, Mehul

India

Kothari, Shubham

India

Sayyed, Mohsin

India

Karwa, Rishabh Vilas

India

Kalokhe, Akshay

India

Pagare, Samadhan

India

Thorat, Kunal Narendra

India

Phatak, Sudeep

Dandekar, Avdhoot

India

Taiswal, Shubham Dharamsingh

India

Dhas, Sachin

India

Manojyadav

Sayed, Izhaan

Karwa, Rishab

Fallah, Razek

Waikar, Akshay

Khadiwale, Harshad

Thorat, Kunal

Gawale, Akliesh

Pawar, Abhiskek

Sayyad, Mohsin

Gawde, Prathamesh

Mhatre, Pratik

Deshety, Pravin

Gaikwad, Ruturaj (SRL)

Choughule, Vaibhav

Shah, Pawan

Bothara, Adarsh