Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Afghanistan
Gwandu, Trevor
Tsiga, Tafadzwa
Curran, Ben
England
Chataira, Takudzwa Zivanai
Kaia, Roy
Omarzai, Azmatullah
Williams, Sean
Makoni, Tanunurwa
Mayavo, Nyasha
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Naqvi, Antum
Ervine, Craig
Evans, Brad
Welch, Nick
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Chivanga, Tanaka
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Shahidi, Hashmatullah
Malik, Abdul
Ahmadzai, Yamin
Rehman, Zia-ur
Gurbaz, Khalil
Shah, Rahmat
Kamal, Shahidullah
Ghazanfar, Allah Mohammad
Myers, Dion
Tinotenda Tinashe Maphosa
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Alikhil, Ikram
Shah, Bahir
Shehzad, Zahir
Alam, Ismat
Ahmad, Bashir
Taylor, Brendan
Rahman, Zia Ur