Test Series Zimbabwe vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Zimbabwe vs Afghanistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Williams, Sean

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Myers, Dion

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Shehzad, Zahir

Afghanistan

Alam, Ismat

Afghanistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Rahman, Zia Ur