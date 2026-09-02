Squads Warriors vs Dolphins First class First Class Series South Africa 26.11.2026

First class

WAR
WAR
DOL
DOL

Playing

WAR
WAR
DOL
DOL
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Gilson Sean

no information yet

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Second Rudi

wicket keeper

Roelofsen Grant

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Smuts JJ

all rounder

van Staden Slade

no information yet

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet