Squads Warriors vs Dolphins First class First Class Series South Africa 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Hermann Jordan
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Jansen Marco
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Cele Okuhle
all rounder
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Dithole Tshepang
batsman
Mnyanda Aphiwe
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Mokgakane Andile
batsman
Erwee Sarel
batsman
Mothoa Alfred
bowler
Gilson Sean
no information yet
Nortje Anrich
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Pillay Jiveshan
batsman
Miller David
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Naicker Theesan
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Parsons Bryce
all rounder
Rosier Diego
batsman
Phehlukwayo Andile
all rounder
Second Rudi
wicket keeper
Porteous Bradley
batsman
Simetu Siya
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Smith Jason
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Smuts JJ
all rounder
Van Heerden George
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
van Heerden Nealan
bowler
van Staden Slade
no information yet
Whitehead Sean
bowler
Zondo Khaya
batsman
Xengxe Bamanye
all rounder
Match has not started yet