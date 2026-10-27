Squads UAE Bulls vs United Tigers T10 Abu Dhabi T10 18.11.2026

T10

BUL
BUL
BAN
BAN

Playing

BUL
BUL
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ahmed Iftikhar

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Banton Tom

batsman

Ali Haider

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Ali Umair

all rounder

Bravo Dwayne

all rounder

Alikhil Ikram

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

Ball Jake

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Cutting Ben

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

David Tim

batsman

De Kock Quinton

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Holden Max

batsman

Khan Aayan

all rounder

Howell Benny

all rounder

Khan Asif

batsman

Khan Rohid

no information yet

Kaleem Yasir

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Lewis Evin

batsman

Lyth Adam

batsman

Lynn Chris

batsman

Paul Keemo

all rounder

Mustafa Rohan

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

BUL
BUL
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet