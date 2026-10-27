Squads UAE Bulls vs United Tigers T10 Abu Dhabi T10 18.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Abell Tom
batsman
Ahmed Shiraz
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Akram Wasim
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Banton Tom
batsman
Ali Haider
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Ali Umair
all rounder
Bravo Dwayne
all rounder
Alikhil Ikram
wicket keeper
Cornwall Rahkeem
all rounder
Ball Jake
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Chowdhury Mirttunjoy
bowler
Cutting Ben
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
David Tim
batsman
Fernando Avishka
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Gabriel Shannon
bowler
Drakes Dominic
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Gleeson Richard
bowler
Holden Max
batsman
Khan Aayan
all rounder
Howell Benny
all rounder
Khan Asif
batsman
Ingram Colin
batsman
Khan Rohid
no information yet
Kaleem Yasir
wicket keeper
Khan Usman
batsman
Lewis Evin
batsman
Lyth Adam
batsman
Lintott Jacob
bowler
Maqsood Waqas
bowler
Little Joshua
bowler
Naveed Izharulhaq
bowler
Lynn Chris
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Miller David
batsman
Paul Keemo
all rounder
Munro Colin
batsman
Rahmani Abdul Rahman
bowler
Mustafa Rohan
all rounder
Rashid Adil
bowler
Naib Gulbadin
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Shah Khushdil
all rounder
Pathirana Matheesha
bowler
Singh Harbhajan
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Stanley Mitchell Terry
batsman
Sreesanth Shanthakumaran
bowler
Wasim Imad
all rounder
Suri Chirag
batsman
Zahid Karnal
bowler
Zazai Hazrat
batsman
Match has not started yet