Squads Boland vs Titans T20 CSA T20 Challenge 25.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
Boast Matthew
bowler
Baron Jevano
all rounder
Bokako Tladi
bowler
Cloete Archille
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Copeland Micheal
batsman
Brand Neil
all rounder
du Toit Adrian
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Fortuin Clyde
wicket keeper
Coetzee Gerald
bowler
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Dala CJ
bowler
Jonker Chris
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Mahima Siyabonga
bowler
Elgar Dean
batsman
Malan Janneman
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Malan Pieter
batsman
Gqamane Ayabulela
all rounder
Manack Imran
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Mgijima Aviwe
all rounder
Makhanya Sibonelo
batsman
Mnyaka Akhona
bowler
Markram Aiden
all rounder
Petersen Keegan
batsman
Moonsamy Rivaldo
batsman
Stuurman Glenton
bowler
Ngidi Lungi
bowler
van Zyl Stiaan
all rounder
Phangiso Aaron
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Von Berg Shaun
bowler
Twala Musawenkosi
wicket keeper
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