Squads Boland vs Titans T20 CSA T20 Challenge 25.10.2026

T20

BOL
BOL
TIT
TIT

Playing

BOL
BOL
TIT
TIT
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Mgijima Aviwe

all rounder

Markram Aiden

all rounder

van Zyl Stiaan

all rounder

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

BOL
BOL
TIT
TIT

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First TeamSecond Team

Match has not started yet