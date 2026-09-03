Squads Warriors vs Lions T20 CSA T20 Challenge 04.10.2026

T20

WAR
WAR
LIO
LIO

Playing

WAR
WAR
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet