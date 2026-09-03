Squads Warriors vs Lions T20 CSA T20 Challenge 04.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Abrahams Cole
batsman
De Villiers Matthew
no information yet
Dawood Junaid
bowler
du Plessis Jean
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Hermann Jordan
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Jansen Marco
all rounder
Hamza Zubayr
batsman
Kruger Patrick
all rounder
Hermann Ronan
wicket keeper
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Magala Sisanda
bowler
Mokgakane Andile
batsman
Makwetu Wandile
wicket keeper
Mothoa Alfred
bowler
Moreki Tshepo
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Olivier Duanne
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Pillay Jiveshan
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Plaatjie Siya
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Siboto Malusi
bowler
Rosier Diego
batsman
Sipamla Lutho
bowler
Second Rudi
wicket keeper
van Biljon Marco
all rounder
Simetu Siya
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Van der Dussen Rassie
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Yusuf Codi Ethan
bowler
Van Heerden George
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Whitehead Sean
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
Match has not started yet