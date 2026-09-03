Squads Warriors vs North West Dragons T20 CSA T20 Challenge 25.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
De Swardt Ruan
wicket keeper
De Villiers Matthew
no information yet
Hermann Rubin
wicket keeper
du Plessis Jean
batsman
Jansen Duan
bowler
Hermann Jordan
batsman
Lubbe Wihan
batsman
Jansen Marco
all rounder
Mokoena Thabang Grant
batsman
Kruger Patrick
all rounder
Mungroo Kerwin
bowler
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Ngoepe Lesiba
batsman
Mokgakane Andile
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Mothoa Alfred
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Seleka Caleb
bowler
Nortje Anrich
bowler
Senokwane Lesego
batsman
Olivier Duanne
bowler
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Pillay Jiveshan
batsman
Van Tonder Raynard
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Rosier Diego
batsman
Second Rudi
wicket keeper
Simetu Siya
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Van Heerden George
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Whitehead Sean
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
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