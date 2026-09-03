Squads Warriors vs North West Dragons T20 CSA T20 Challenge 25.09.2026

T20

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Playing

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NOW
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First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Swardt Ruan

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Hermann Rubin

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

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NOW
NOW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet