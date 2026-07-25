Squads Dambulla Sixers vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026

T20

DAM
DAM

176

COL
COL

197

Playing

DAM
DAM
COL
COL
First TeamSecond Team
Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Chandimal Dinesh

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Neesham James

all rounder

Kumara Vishwa

all rounder

Bench

DAM
DAM
COL
COL
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

Dahani Shahnawaz

no information yet

Rathnayake Paven

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet