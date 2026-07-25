Squads Dambulla Sixers vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 25.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Chandimal Dinesh
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Mendis Kamindu
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Dananjaya Akila
bowler
Liyanage Janith
batsman
Mendis Ramesh
all rounder
Neesham James
all rounder
Kumara Vishwa
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Tharupathi Malsha
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Rathnayake Milan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Farhan Sahibzada
batsman
Bhurtel Kushal
no information yet
Jayathilake Sachitha
all rounder
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Rathnayake Paven
all rounder
Fernando Binura
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Weerasinghe Gayana
all rounder
Pragasam Arul
no information yet