Squads Dambulla Sixers vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 22.07.2026

T20

DAM
DAM

180

GAL
GAL

178

Playing

DAM
DAM
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Dickwella Niroshan

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Kumara Vishwa

all rounder

Bench

DAM
DAM
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Bowes Chad

batsman

Hales Alex

batsman

Koththigoda Yuri

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