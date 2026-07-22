Squads Dambulla Sixers vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 22.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hendricks Reeza
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Harper Sam
wicket keeper
Rathnayake Paven
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Ackerman Marques
batsman
Asalanka Charith
batsman
Mendis Ramesh
all rounder
Arachchige Sahan
batsman
Jayathilake Sachitha
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Kalupahana Dinura
all rounder
Javed Akif
bowler
Kumara Vishwa
all rounder
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Bowes Chad
batsman
Dananjaya Akila
bowler
Hales Alex
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Jayasuriya Prabath
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Koththigoda Yuri
no information yet
Wasim Jr Mohammad
bowler
Kumara Lahiru
bowler
Weerasinghe Gayana
all rounder
Malinga Eshan
bowler