Squads Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Fernando Avishka
batsman
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Ackerman Marques
batsman
Mishara Kamil
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Hendricks Reeza
batsman
Wiese David
all rounder
Farhan Sahibzada
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Al Hasan Shakib
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Chawla Piyush
bowler
Mendis Ramesh
all rounder
Mathews Traveen
bowler
Kumara Vishwa
all rounder
Madushanka Dilshan
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Williams Lizaad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Dananjaya Akila
bowler
Asalanka Charith
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
Fernando Nuwanidu
batsman
Jayathilake Sachitha
all rounder
Kugathas Mathulan
no information yet
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Wasim Jr Mohammad
bowler
Maneesha Praveen
no information yet
Weerasinghe Gayana
all rounder
Shiraz Mohamed
bowler
Zadran Ibrahim
batsman