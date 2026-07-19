Squads Jaffna Kings vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026

T20

JAF
JAF

133

DAM
DAM

130

Playing

JAF
JAF
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Wiese David

all rounder

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Al Hasan Shakib

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Kumara Vishwa

all rounder

Bench

JAF
JAF
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Kugathas Mathulan

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet