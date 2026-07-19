Squads Kandy Royals vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 19.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Phillips Dale
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Atal Sediqullah
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Udara Lahiru
wicket keeper
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Mathews Angelo
batsman
Neesham James
all rounder
Shankar Vijay
all rounder
Liyanage Janith
batsman
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Fernando Binura
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Tharupathi Malsha
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Fernando Asitha
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Perera Kusal
wicket keeper
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Bhurtel Kushal
no information yet
Halambage Vishen
bowler
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Khan Zahir
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Lakshan Muditha
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
McMullen Brandon
all rounder
Rathnayake Milan
bowler
Sandesh Pawan
all rounder
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Silva Sahan Mihira De
bowler
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Wijesundera Isitha
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler